Российские военные изнасиловали 12-летнюю девочку - перехват

В распоряжение СБУ попали два перехвата, на которых рашисты рассказывают о своих преступлениях.

«Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в огород никого, - рассказывает девушке оккупант, которого недавно мобилизовали в РФ и чье подразделение базируется в Кременной на Луганщине.

Еще один «мобик» из-под Бахмута тоже жалуется на ограничения в передвижении по этой же причине: «Ну короче, теперь ни в город, никуда не выедем…там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы».

Состояние жертв, как видим, россиян не интересует. Для них важно лишь «выйти в огород».

Напомним

Следственные службы уже открыли почти 16 тыс. уголовных производств по 438 статье Уголовного кодекса Украины – нарушения законов и обычаев войны.