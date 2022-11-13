Російські військові зґвалтували 12-річну дівчинку - перехоплення

У розпорядження СБУ потрапили два перехоплення, на яких рашисти розповідають про свої злочини.

«Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого», - розповідає дівчині окупант, якого нещодавно мобілізували в рф і чий підрозділ базується в Кремінній на Луганщині.

Ще один «мобік» з-під Бахмута теж скаржиться на обмеження в пересуванні з цієї ж причини: «Ну короче, теперь ни в город, никуда не выедем…там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы».

Стан жертв, як бачимо, росіян не цікавить. Для них важливо лише «выйти в город».

Нагадаємо

Слідчі Служби уже відкрили майже 16 тис. кримінальних проваджень за 438 статтею Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.