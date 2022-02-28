Российские олигархи бегут из страны на частных самолетах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Российские олигархи быстро покидают границы своей страны на частных самолетах. Об этом свидетельствует портал Flightradar24.
Детали
Прямо сейчас из Москвы вылетел частный самолет Bombardier Global Express XRS. Он направляется в страны Европы через воздушное пространство Латвии.
Вчера частный самолет Hawker 800XP аналогичным способом через воздушное пространство Латвии и Эстонии направлялся в Лондон.
Контекст
24 февраля в 5.00 войска Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.
Добавим
Сегодня в РФ фиксируют финансовый коллапс. Национальная валюта страны-агрессора упала до исторического минимума - более 113 рублей за доллар.