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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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Російські олігархи тікають із країни на приватних літаках

Російські олігархи тікають із країни на приватних літаках

Київ • УНН

 • 475460 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Російські олігархи швидко покидають кордони своєї країни на приватних літаках. Про це свідчить портал Flightradar24.

Деталі

Прямо зараз із Москви вилетів приватний літак Bombardier Global Express XRS. Він прямує до країн Європи через повітряний простір Латвії.

Вчора приватний літак Hawker 800XP аналогічним способом через повітряний простір Латвії та Естонії прямував до Лондона.

Контекст

24 лютого о 5.00 війська Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України запровадили військовий стан.

Додамо

Сьогодні у РФ фіксують фінансовий колапс. Національна валюта країни-агресора впала до історичного мінімуму - понад 113 рублів за долар.

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