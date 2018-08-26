Россиянка пыталась дать взятку пограничникам, чтобы вывезти ребенка в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Гражданка РФ предложила пограничникам Луганского отряда взятку, чтобы вывезти в Россию ребенка без нотариально заверенной доверенности от отца о выезде его за пределы Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
Так сегодня ночью в пункте пропуска "Танюшевка" гражданка Российской Федерации во время паспортного контроля предложила пограничникам Луганского отряда взятку в размере 5000 рублей РФ за беспрепятственное пересечение государственной границы в связи с отсутствием нотариально заверенной доверенности от отца о выезде ребенка за пределы Украины.
Кроме того, вчера вопрос пересечения украинской границы в пунктах пропуска "Паланка" и "Кучурган" пытались "решить" граждане Молдовы и России, которые предложили пограничникам Белгород-Днестровского отряда неправомерные вознаграждения в сумме 1500 гривен и 1000 рублей РФ.
Еще один случай предложение неправомерной денежного вознаграждения зафиксирован вчера в районе проведения операции Объединенных сил, частности в КПВВ "Новотроицкое". 500 гривен взятки предлагал наш соотечественник пограничникам Донецкого отряда, чтобы беспрепятственно пересечь линию соприкосновения.
Во всех случаях сотрудники пограничного ведомства от неправомерной выгоды отказались, а факты дачи взяток были задокументированы. Правонарушителей передали представителям Национальной полиции.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали иностранца, который н амагався незаконно проникнуть в Украине, предлагая взятку.