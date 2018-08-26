Росіянка намагалась дати хабар прикордонникам, щоб вивезти дитину у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Громадянка РФ запропонувала прикордонникам Луганського загону хабар, щоб вивезти до Росії дитину без нотаріально завіреного доручення від батька про виїзд її за межі України. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
Так сьогодні вночі, у пункті пропуску “Танюшівка” громадянка Російської Федерації під час паспортного контролю запропонувала прикордонникам Луганського загону хабар у розмірі 5000 рублів РФ за безперешкодний перетин державного кордону в зв’язку з відсутності нотаріально завіреного доручення від батька про виїзд дитини за межі України.
Крім того, учора питання перетину українського кордону в пунктах пропуску “Паланка” та “Кучурган” намагались “вирішити” громадяни Молдови та Росії, які запропонували прикордонникам Білгород-Дністровського загону неправомірні винагороди у сумі 1500 гривень та 1000 рублів РФ.
Ще один випадок пропонування неправомірної грошової винагороди зафіксовано учора в районі проведення операції Об’єднаних сил, зокрема в КПВВ “Новотроїцьке”. 500 гривень хабара пропонував наш співвітчизник прикордонникам Донецького загону, щоб безперешкодно перетнути лінію зіткнення.
В усіх випадках співробітники прикордонного відомства від неправомірної вигоди відмовилися, а факти дачі хабарів були задокументовані. Правопорушників передано представникам Національної поліції.
Нагадаємо, у аеропорті “Бориспіль” правоохоронці затримали іноземця, який намагався незаконно проникнути в Україну, пропонуючи хабар.