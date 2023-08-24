россияне утром обстреляли окрестности Краматорской громады - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Российские войска сегодня утром ударили по окрестностям Краматорской громады, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
Цитата
"Утром россияне обстреляли окрестности Краматорской громады - повреждены частные дома. Среди ночи под удар попало Прелесное Черкасской громады - повреждена ферма", - указал Кириленко в Telegram.
По словам главы ОВА, ситуация по направлениям следующая:
-
- На Волновахском направлении повреждено 10 домов в Максимовке и 2 в Богоявленке Угледарской громады.
-
- На Донецком направлении поврежден дом в Звездном Марьинской громады.
-
- На Горловском направлении повреждены 6 домов в Часовоярской громаде.
-
- На Лисичанском направлении повреждены дом в Северске и школа в Звановке.
-
Дополнение
За сутки россияне убили 1 жителя Донецкой области, ранили еще 4.