росіяни зранку обстріляли околиці Краматорської громади - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Російські війська сьогодні вранці вдарили по околицях Краматорської громади, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"Зранку росіяни обстріляли околиці Краматорської громади - пошкоджено приватні будинки. Серед ночі під удар потрапило Прелесне Черкаської громади - пошкоджено ферму", - вказав Кириленко у Telegram.
Зі слів голови ОВА, ситуація за напрямками наступна:
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- На Волноваському напрямку пошкоджено 10 будинків у Максимівці і 2 у Богоявленці Вугледарської громади.
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- На Донецькому напрямку пошкоджено будинок у Зоряному Мар'їнської громади.
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- На Горлівському напрямку пошкоджено 6 будинків у Часовоярській громаді.
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- На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську і школу у Званівці.
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Доповнення
За добу росіяни вбили 1 жителя Донецької області, поранили ще 4.