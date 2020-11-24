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Россияне в ТКГ сегодня, фактически, впервые признали себя стороной конфликта - Арестович

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Заявлением о том, что Россия поддерживает "План действий", предложенный представителями ОРДЛО, представители РФ в Политической подгруппе ТКГ, фактически, признали себя стороной конфликта, впервые за 6 лет. Об этом в комментарии УНН сказал представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.

"Происходит следующее: они (россияне - ред.), фактически, признали себя стороной конфликта, на словах, впервые за 6 лет. И мы говорим: хорошо, подтверждайте письменно, потому что они до этого говорили, что они примут любой способ разрешения конфликта, если он будет в соответствии с Минскими соглашениями. А представители ОРДЛО ... они предложили собственный план месяц назад. Мы его не рассматриваем и не принимали во внимание, потому что мы не знаем, кто такие "ДНР" и "ЛНР", - сказал Арестович.

Собеседник УНН напомнил, что сегодня на заседании Политической подгруппы представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что Россия поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛО, проживающими на территории, временно неподконтрольной правительству Украины.

В свою очередь, украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию.

"Если Россия подписывается под этим планом, мы готовы его рассматривать. До этого - только украинский. Теперь смотрим, что они будут делать", - подчеркнул представитель украинской делегации.

Также, по его словам, по украинскому "Плану действий" обсуждение продолжается.

Напомним, 24 ноября стартовали заседанияе Политической и Гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

В Политической подгруппе представитель Российской Федерации заявил, что РФ поддерживает "план действий", предложенный представителями ОРДЛО.

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