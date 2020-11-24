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Засідання підгруп у ТКГ: Росія підтримала “план дій ОРДЛО” по Донбасу

Засідання підгруп у ТКГ: Росія підтримала “план дій ОРДЛО” по Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні стартували засідання Політичної та Гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. У Політичній підгрупі представник Російської Федерації заявив, що РФ підтримує “план дій”, запропонований представниками ОРДЛО. Про це інформує пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі, передає УНН.

“Сьогодні в режимі відеоконференції відбулося засідання Політичної та Гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі”, - зазначили в пресслужбі.

За даними української делегації, політична підгрупа обговорила "План дій", запропонований Главою Делегації Леонідом Кравчуком.

“На засіданні Політичної підгрупи новини отримали ознаку сенсаційності. А саме, представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтримує план дій, запропонований представниками ОРДЛОУ, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України. Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву у письмовому вигляді до завтрашнього засідання ТКГ на загальному рівні. Тепер чекаємо їх відповіді”, - зазначено в повідомленні пресслужби.

Повідомляється, що наразі засідання Підгрупи з безпеки та Економічної підгрупи триває.

Нагадаємо, як заявив напередодні речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, Україні на переговорах в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях не потрібно бути готовій до компромісів – готуватись має Росія.

Як повідомляв УНН, чергові засідання у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях України заплановані у вівторок і середу, 24 та 25 листопада.

На порядку денному знову — “План дій” щодо Донбасу і питання розблокування КПВВ. Українська сторона в ТКГ готова працювати в режимі 24/7.

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