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Росіяни в ТКГ сьогодні, фактично, вперше визнали себе стороною конфлікту - Арестович

Росіяни в ТКГ сьогодні, фактично, вперше визнали себе стороною конфлікту - Арестович

Київ • УНН

 • 28180 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Заявою про те, що Росія підтримує “План дій”, запропонований представниками ОРДЛО, представники РФ у Політичній підгрупі ТКГ, фактично, визнали себе стороною конфлікту, вперше за 6 років. Про це в коментарі УНН сказав речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

“Відбувається наступне: вони (росіяни — ред.), фактично, визнали себе стороною конфлікту, на словах, вперше за 6 років. І ми кажемо: гаразд, підтверджуйте письмово, тому що вони до цього казали, що вони приймуть будь-який спосіб вирішення конфлікту, якщо він буде відповідно до Мінських угод. А представники ОРДЛО... вони запропонували власний план місяць тому. Ми його не розглядаємо і не брали до уваги, тому що ми не знаємо, хто такі “ДНР” і “ЛНР”, — сказав Арестович.

Співрозмовник УНН нагадав, що сьогодні на засіданні Політичної підгрупи представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що Росія підтримує план дій, запропонований представниками ОРДЛО, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України.

В свою чергу, українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву у письмовому вигляді до завтрашнього засідання.

“Якщо Росія підписується під цим планом, ми готові його розглядати. До цього — лише український. Тепер дивимось, що вони будуть робити”, — підкреслив представник української делегації.

Також з його слів, по українському “Плану дій” обговорення продовжується.

Нагадаємо, 24 листопада стартували засідання Політичної та Гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

У Політичній підгрупі представник Російської Федерації заявив, що РФ підтримує “план дій”, запропонований представниками ОРДЛО.

Українські Національні Новини

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