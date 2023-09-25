Россияне обстреляли Авдеевку: попали в пятиэтажку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Оккупанты вечером понедельника совершили обстрел Авдеевки, в результате чего разрушен пятиэтажный дом. Об этом сообщает Донецкая ОГА, пишет УНН.
Цитата
“Сегодня вечером они (россияне - ред.) нанесли по городу авиаракетный удар — попали в 5-этажку. По предварительной информации, никто не пострадал”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что дом теперь фактически непригоден для жизни.
Дополнение
В Донецкой области в ночь с воскресенья на понедельник российские войска обстреляли Авдеевку из танков, а утром - из артиллерии и "Градов". В области за сутки двое погибших.