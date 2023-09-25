Росіяни обстріляли Авдіївку: поцілили у п’ятиповерхівку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Окупанти ввечері понеділка здійснили обстріл Авдіївки, унаслідок чого зруйновано п’ятиповерховий будинок. Про це повідомляє Донецька ОДА, пише УНН.
Цитата
“Сьогодні ввечері вони (росіяни - ред.) завдали по місту авіаракетного удару — поцілили у 5-поверхівку. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що будинок тепер фактично непридатний для життя.
Доповнення
У Донецькій області у ніч з неділі на понеділок російські війська обстріляли Авдіївку з танків, а зранку - з артилерії і "Градів". В області за добу двоє загиблих.