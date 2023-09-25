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Росіяни обстріляли Авдіївку: поцілили у п’ятиповерхівку

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Окупанти ввечері понеділка здійснили обстріл Авдіївки, унаслідок чого зруйновано п’ятиповерховий будинок. Про це повідомляє Донецька ОДА, пише УНН.

Цитата 

“Сьогодні ввечері вони (росіяни - ред.) завдали по місту авіаракетного удару — поцілили у 5-поверхівку. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що будинок тепер фактично непридатний для життя.

Доповнення

У Донецькій області у ніч з неділі на понеділок російські війська обстріляли Авдіївку з танків, а зранку - з артилерії і "Градів". В області за добу двоє загиблих.



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