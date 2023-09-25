Росіяни обстріляли Авдіївку: поцілили у п’ятиповерхівку

Цитата

“Сьогодні ввечері вони (росіяни - ред.) завдали по місту авіаракетного удару — поцілили у 5-поверхівку. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що будинок тепер фактично непридатний для життя.

Доповнення

У Донецькій області у ніч з неділі на понеділок російські війська обстріляли Авдіївку з танків, а зранку - з артилерії і "Градів". В області за добу двоє загиблих.





