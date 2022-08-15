россия осталась без наушников премиум-класса Sennheiser, Marshall, Sony

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"Мы регулярно получаем запросы от клиентов на поставки наушников JBL, Sony и др. С новыми поставками проблемы, полки постепенно пустеют", - сказала Ольга Полоновская, руководитель направления "Аксессуары" в diHouse, добавив, что у ритейлеров запасов таких наушников хватит примерно на один квартал.

Детали

Компании JBL, Bose, Harman Kardon закрыли свои представительства в россии. Другие производители, среди которых Marshall, Sennheiser, Samsung, Sony, не производили соответствующих заявлений, но отгрузку товара прекратили.

Большие торговые сети не прокомментировали эту информацию. Между тем в российских маркетплейсах не ожидают дефицита наушников, рассчитывая на параллельный импорт, однако, по словам экспертов, это приведет к распространению подделок.

Ранее

В россии возник дефицит картона для пищевой упаковки из-за введенных Евросоюзом санкций.