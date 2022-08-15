росія залишилася без навушників преміумкласу Sennheiser, Marshall, Sony
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Виробники навушників преміумкласу Sennheiser, Marshall, Sony відмовилися постачати свою продукцію до росії через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Через це запасів цієї техніки у російських дистриб'юторів залишилося приблизно на один квартал, повідомляє УНН з посиланням на "Коммерсант".
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"Ми регулярно отримуємо запити від клієнтів на поставки навушників JBL, Sony та інших. З новими поставками проблеми, полиці поступово порожніють", - сказала Ольга Полоновська, керівник напрямку "Аксесуари" в diHouse, додавши, що у рітейлерів запасів таких навушників вистачить приблизно на один квартал.
Деталі
Компанії JBL, Bose, Harman Kardon закрили свої представництва у росії. Інші виробники, серед яких Marshall, Sennheiser, Samsung, Sony, не робили відповідних заяв, але відвантаження товару припинили.
Великі торгові мережі не прокоментували цю інформацію. Тим часом у російських маркетплейсах не очікують дефіциту навушників, розраховуючи на паралельний імпорт, проте, за словами експертів, це призведе до поширення підробок.
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