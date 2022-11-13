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Россия закрыла проход через Керченский пролив

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщили, что Россия запретила проход иностранным судам через Керченский пролив в Азовское море, пишет УНН.

Детали

РФ запретила проход судов, загруженных за пределами страны, через Керченский пролив в Азовское море.

Цитата

«Согласно официальному сообщению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории России, на север через Керченский пролив, обеспечивающий проход в Азовское море, запрещен», – сообщило турецкое ведомство.

Напомним

Российский диктатор путин подписал указ, который передает обеспечение безопасности Крымского моста ФСБ.

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