Россия закрыла проход через Керченский пролив

Детали

РФ запретила проход судов, загруженных за пределами страны, через Керченский пролив в Азовское море.

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«Согласно официальному сообщению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории России, на север через Керченский пролив, обеспечивающий проход в Азовское море, запрещен», – сообщило турецкое ведомство.

Напомним

Российский диктатор путин подписал указ, который передает обеспечение безопасности Крымского моста ФСБ.