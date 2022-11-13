Россия закрыла проход через Керченский пролив
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщили, что Россия запретила проход иностранным судам через Керченский пролив в Азовское море, пишет УНН.
Детали
РФ запретила проход судов, загруженных за пределами страны, через Керченский пролив в Азовское море.
Цитата
«Согласно официальному сообщению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории России, на север через Керченский пролив, обеспечивающий проход в Азовское море, запрещен», – сообщило турецкое ведомство.
Напомним
Российский диктатор путин подписал указ, который передает обеспечение безопасности Крымского моста ФСБ.