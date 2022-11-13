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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Росія закрила прохід через Керченську протоку

Росія закрила прохід через Керченську протоку

Київ • УНН

 • 1411041 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини повідомили, що Росія заборонила прохід іноземним суднам через Керченську протоку в Азовське море, пише УНН.

Деталі

РФ заборонила прохід суден, завантажених за межами країни, через Керченську протоку в Азовське море.

Цитата

«Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації Російської Федерації, прохід суден, завантажених за межами території Росії, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонений», – повідомило турецьке відомство.

Нагадаємо

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