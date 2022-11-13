Росія закрила прохід через Керченську протоку

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РФ заборонила прохід суден, завантажених за межами країни, через Керченську протоку в Азовське море.

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«Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації Російської Федерації, прохід суден, завантажених за межами території Росії, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонений», – повідомило турецьке відомство.

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