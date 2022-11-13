Росія закрила прохід через Керченську протоку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини повідомили, що Росія заборонила прохід іноземним суднам через Керченську протоку в Азовське море, пише УНН.
Деталі
РФ заборонила прохід суден, завантажених за межами країни, через Керченську протоку в Азовське море.
Цитата
«Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації Російської Федерації, прохід суден, завантажених за межами території Росії, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонений», – повідомило турецьке відомство.
Нагадаємо
Російський диктатор путін підписав указ, який передає забезпечення безпеки Кримського мосту ФСБ.