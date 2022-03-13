Россия идет к полному поражению в Украине: философ Фрэнсис Фукуяма опубликовал прогноз о войне

Детали

Прогнозы философа выглядят следующим образом:

1) Россия идет к полному поражению в Украине. Российское планирование было некомпетентным, основанным на ошибочном предположении, что украинцы настроены благосклонно к России и что их вооруженные силы рухнут сразу же после вторжения. Российские солдаты готовили парадную форму для парада победы в Киеве, а не дополнительные боеприпасы и пайки. На данный момент Путин направил на эту операцию большую часть всех своих вооруженных сил — у него нет огромных резервов сил, которые он мог бы призвать для участия в битве. Российские войска застряли за пределами различных украинских городов, где они сталкиваются с огромными проблемами со снабжением и постоянными нападениями украинцев.

2) Крах их положения мог бы быть внезапным и катастрофическим, а не происходить медленно в результате войны на истощение. Армия в полевых условиях достигнет точки, когда ее нельзя будет ни снабдить, ни вывести, и боевой дух испарится. По крайней мере, это верно для севера; русские чувствуют себя лучше на юге, но эти позиции будет трудно удержать, если север рухнет.

3) До того, как это произойдет, дипломатическое решение войны невозможно. Не существует мыслимого компромисса, который был бы приемлем как для России, так и для Украины, учитывая потери, которые они понесли на данный момент.

4) Совет Безопасности ООН в очередной раз доказал свою бесполезность. Единственной полезной вещью было голосование на Генеральной Ассамблее, которое помогает выявить плохих или уклончивых игроков в мире.

5) Оба решения администрации Байдена не объявлять бесполетную зону и не помогать перебрасывать польские МиГи были хорошими; они сохранили голову в очень эмоциональное время. Гораздо лучше, чтобы украинцы победили русских в одиночку, лишив Москву предлога, что на них напало НАТО, а также избежав всех очевидных возможностей эскалации. В частности, польские МиГи мало что добавят к возможностям Украины. Гораздо важнее постоянная поставка «Джавелинов», «Стингеров», TB2, медикаментов, оборудования связи и обмена разведданными. Я предполагаю, что украинские силы уже ориентируются разведкой НАТО, действующей за пределами Украины.

6) Цена, которую платит Украина, конечно, огромна. Но наибольший урон наносят ракеты и артиллерия, с которыми ни МиГи, ни бесполетная зона ничего не могут поделать. Единственное, что остановит бойню, это поражение русской армии на земле.

7) Путин не переживет поражения своей армии. Он получает поддержку, потому что его считают сильным человеком; что он может предложить, когда продемонстрирует некомпетентность и лишится своей принудительной власти?

8) Вторжение уже нанесло огромный ущерб популистам всего мира, которые до нападения единодушно выражали симпатии Путину. Среди них Маттео Сальвини, Жаир Болсонару, Эрик Земмур, Марин Ле Пен, Виктор Орбан и, конечно же, Дональд Трамп. Политика войны обнажила их откровенно авторитарные наклонности.

9) Война до сих пор была хорошим уроком для Китая. Как и Россия, Китай за последнее десятилетие создал, казалось бы, высокотехнологичные вооруженные силы, но у них нет боевого опыта. Плохую работу российских ВВС, скорее всего, повторит ВВС Народно-освободительной армии, у которой также нет опыта управления сложными воздушными операциями. Мы можем надеяться, что китайское руководство не будет обманывать себя относительно собственных возможностей, как это сделали русские, обдумывая будущие действия против Тайваня.

10) Надеюсь, Тайвань сам осознает необходимость готовиться к войне, как это сделали украинцы, и восстановить призыв на военную службу. Давайте не будем преждевременно проигрывать.

11) Турецкие дроны станут бестселлерами (Bayraktar TB2, очевидно – ред.).

12) Поражение России сделает возможным «новое рождение свободы» и выведет нас из ступора по поводу упадка глобальной демократии. Дух 1989 года будет жить благодаря кучке отважных украинцев.

Добавим

Как заявил ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский, невозможно сказать, сколько еще дней будет длиться борьба с оккупантом за украинскую землю, но можно сказать - Украина это сделает, ведь стратегического перелома уже достигнута.