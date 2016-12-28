Россия, Турция и Иран планируют разделить Сирию на зоны влияния - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Россия, Турция и Иран планируют разделить Сирию на неофициальные зоны влияния в регионах этой страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники, передает УНН.
По информации источников агентства, сирийскому президенту Башару Асаду еще несколько лет позволят сохранять свой пост, до следующих выборов. Отмечается, что по истечении этого срока, страну возглавит "менее спорный кандидат", а Асад покинет пост с гарантиями безопасности для себя и своей семьи.
"Достичь окончательного соглашения будет трудно, но исходные позиции изменились", - цитирует СМИ генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова.
Кроме того, по его словам, несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались.