Росія, Туреччина та Іран планують розділити Сирію на зони впливу - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Росія, Туреччина та Іран планують поділити Сирію на неофіційні зони впливу в регіонах цієї країни. Про це пише Reuters з посиланням на інформовані джерела, передає УНН.
За інформацією джерел агентства, сирійському президенту Башару Асаду ще кілька років дозволять зберігати свій пост, до наступних виборів. Відзначається, що після закінчення цього терміну, країну очолить “менш спірний кандидат”, а Асад покине пост з гарантіями безпеки для себе і своєї родини.
“Досягти остаточної угоди буде важко, але вихідні позиції змінилися”, — цитує ЗМІ генерального директора Російського ради з міжнародних справ Андрія Кортунова.
Крім того, за його словами, кілька кандидатур на заміну Асаду вже обговорювалися.