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15 марта, 19:03 • 105071 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139663 просмотра

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Россия расширила список силовиков и чиновников ЕС, которым запрещен въезд в страну

Россия расширила список силовиков и чиновников ЕС, которым запрещен въезд в страну

Киев • УНН

 • 12460 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В России объявили о расширении списка представителей стран и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РФ.

Детали

"Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении списка в ответ представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", — заявили в МИД.

Как отметили, в список попали руководители "отдельных европейских ЧВК, которые действуют в различных регионах мира", представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС.

В России считают, что эти люди ответственны за продвижение "антироссийской политики и насаждение мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ".

В то же время в ведомстве не сообщили фамилии этих людей.

Напомним

30 апреля 2021 года Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата несколько европейских должностных лиц, среди которых — вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

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