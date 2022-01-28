Росія розширила список силовиків та посадовців ЄС, яким заборонено вʼїзд до країни
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Росії оголосили про розширення списку представників країн та інститутів Євросоюзу, яким заборонено вʼїзд до країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ РФ.
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"Російська сторона, керуючись принципом взаємності та паритетності, ухвалила рішення про розширення списку у відповідь представників країн-членів та інститутів ЄС, яким заборонено вʼїзд на територію Російської Федерації", — заявили в МЗС.
Як зазначили, до списку потрапили керівники "окремих європейських ПВК, які діють у різних регіонах світу", представники силових структур, органів законодавчої та виконавчої влади низки країн-членів ЄС.
У Росії вважають, що ці люди відповідальні за просування "антиросійської політики та насадження заходів, які утискають законні права російськомовних жителів та ЗМІ".
Водночас у відомстві не повідомили прізвища цих осіб.
Нагадаємо
30 квітня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон ґрата кілька європейських посадовців, серед яких — віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.