Россия разорвала соглашение с Украиной о взаимных поставках оружия

"28 марта 2018 года приостановлено действие Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о порядке взаимных поставок вооруженных сил и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения, подписанное в Киеве 8 февраля 1995 года", - говорится в сообщении.

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Отметим, 21 марта украинское правительство приняло решение прекратить действия Программы экономического сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией на 2011-2020 годы.