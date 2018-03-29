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Росія розірвала угоду з Україною про взаємні поставки зброї

Росія розірвала угоду з Україною про взаємні поставки зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Угоду між Росією і Україною про порядок взаємних поставок зброї і військової техніки, яка діяла з лютого 1995 року, було припинено. Про це йдеться в повідомленні МЗС Росії на офіційному порталі, передає УНН.

“28 березня 2018 року припинено дію Угоди між Урядом Російської Федерації та Урядом України про порядок взаємних поставок збройних сил і військової техніки, комплектуючих виробів та запасних частин, організації ремонту та надання послуг військового призначення, підписану в Києві 8 лютого 1995 року”, — йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, 21 березня український уряд прийняв рішення припинити дії Програми економічного співробітництва між Україною та Російською Федерацією на 2011-2020 роки.

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