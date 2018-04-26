Россия усилила давление на Гриба: ему не дают читать газеты и не передают письма

"На Павла сейчас усилилось психологическое давление, ему не передают письма, его письма к нам также не доходят. Не дают читать газеты. Это делается с целью показать, что якобы он здесь никому не нужен. Состояние его здоровья ухудшается, за время его содержания в СИЗО ему несколько раз было плохо. Его здоровье сейчас по сути зависит от того, что он ест, но нормальные полезные продукты передать не удается. Даже матери его сокамерника запретили передачи", - сообщил Игорь Гриб.

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По его словам, за несколько дней должно состояться судебное заседание по продлению срока предварительного заключения Гриба. Также скоро следствие должно завершить досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что состояние здоровья Гриба ухудшилось, а лечение он не получает.

Как сообщал УНН, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ.

В РФ Грибу предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).