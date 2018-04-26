Росія посилила тиск на Гриба: йому не дають читати газети і не передають листи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Російська Федерація посилила психологічний тиск на українського політв’язня Павла Гриба, йому не передають листи і не дають читати газети. Про це УНН розповів батько Павла Ігор Гриб.
“На Павла зараз посилився психологічний тиск, йому не передають листи, його листи до нас також не доходять. Не дають читати газети. Це робиться з метою показати, що нібито він тут нікому не потрібний. Стан його здоров’я погіршується, за час його утримання в СІЗО йому кілька разів було погано. Його здоров’я зараз по суті залежить від того, що він їсть, але нормальні корисні продукти передати не вдається. Навіть матері його сокамерника заборонили передачі”, — повідомив Ігор Гриб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Адміністрація СІЗО заборонила передавати продукти українському бранцю Грибу
За його словами, за кілька днів має відбутися судове засідання з продовження терміну попереднього ув’язнення Грибу. Також скоро слідство має завершити досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стан здоров’я Гриба погіршився, а лікування він не отримує.
Як повідомляв УНН, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець П.Гриб утримується в Краснодарському СІЗО у РФ.
У РФ Грибу пред’явлено звинувачення за ч.1 ст.205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).