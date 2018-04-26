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Росія посилила тиск на Гриба: йому не дають читати газети і не передають листи

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Російська Федерація посилила психологічний тиск на українського політв’язня Павла Гриба, йому не передають листи і не дають читати газети. Про це УНН розповів батько Павла Ігор Гриб.

Росія посилила тиск на Гриба: йому не дають читати газети і не передають листи

“На Павла зараз посилився психологічний тиск, йому не передають листи, його листи до нас також не доходять. Не дають читати газети. Це робиться з метою показати, що нібито він тут нікому не потрібний. Стан його здоров’я погіршується, за час його утримання в СІЗО йому кілька разів було погано. Його здоров’я зараз по суті залежить від того, що він їсть, але нормальні корисні продукти передати не вдається. Навіть матері його сокамерника заборонили передачі”, — повідомив Ігор Гриб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Адміністрація СІЗО заборонила передавати продукти українському бранцю Грибу

За його словами, за кілька днів має відбутися судове засідання з продовження терміну попереднього ув’язнення Грибу. Також скоро слідство має завершити досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стан здоров’я Гриба погіршився, а лікування він не отримує.

Як повідомляв УНН, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець П.Гриб утримується в Краснодарському СІЗО у РФ.

У РФ Грибу пред’явлено звинувачення за ч.1 ст.205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).

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