россия обсуждает "газовый союз" с Казахстаном и Узбекистаном
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. россия обсуждает возможный "газовый союз" с Казахстаном и Узбекистаном для поддержки поставок между тремя странами и другим покупателям энергоносителей, включая Китай, сообщают росСМИ со ссылкой на вице-премьера россии александра новака, информирует УНН.
Детали
новак не предоставил дополнительных подробностей о том, на какой стадии находятся обсуждения.
Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщил, что такую идею предложил путин на встрече с Токаевым в понедельник.
Дополнение
Хотя россия является крупным экспортером природного газа, Узбекистан и Казахстан производят примерно столько же, сколько потребляют. Две страны соединены газопроводом с россией, и их пересекает отдельный газопровод по пути в Китай.
Однако оба газопровода в основном перекачивают газ из Туркменистана, а Казахстан и Узбекистан никогда не сообщали о транзитных поставках российского газа в Китай или какие-либо другие страны.