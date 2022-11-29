росія обговорює "газовий союз" із Казахстаном та Узбекистаном

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новак не надав додаткових подробиць про те, на якій стадії перебувають обговорення.

Прессекретар президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва повідомив, що таку ідею запропонував путін на зустрічі з Токаєвим у понеділок.

Доповнення

Хоча росія є великим експортером природного газу, Узбекистан і Казахстан виробляють приблизно стільки ж, скільки споживають. Дві країни з'єднані газопроводом із росією, і їх перетинає окремий газопровід на шляху до Китаю.

Проте обидва газопроводи в основному перекачують газ із Туркменістану, а Казахстан і Узбекистан ніколи не повідомляли про транзитні поставки російського газу до Китаю чи будь-яких інших країн.