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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32127 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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росія обговорює "газовий союз" із Казахстаном та Узбекистаном

росія обговорює "газовий союз" із Казахстаном та Узбекистаном

Київ • УНН

 • 963563 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. росія обговорює можливий "газовий союз" з Казахстаном та Узбекистаном для підтримки постачання між трьома країнами та іншим покупцям енергоносіїв, включаючи Китай, повідомляють росЗМІ із посиланням на віце-прем'єра росії олександра новака, інформує УНН.

Деталі

новак не надав додаткових подробиць про те, на якій стадії перебувають обговорення.

Прессекретар президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва повідомив, що таку ідею запропонував путін на зустрічі з Токаєвим у понеділок.

Доповнення

Хоча росія є великим експортером природного газу, Узбекистан і Казахстан виробляють приблизно стільки ж, скільки споживають. Дві країни з'єднані газопроводом із росією, і їх перетинає окремий газопровід на шляху до Китаю.

Проте обидва газопроводи в основному перекачують газ із Туркменістану, а Казахстан і Узбекистан ніколи не повідомляли про транзитні поставки російського газу до Китаю чи будь-яких інших країн.

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