росія обговорює "газовий союз" із Казахстаном та Узбекистаном
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. росія обговорює можливий "газовий союз" з Казахстаном та Узбекистаном для підтримки постачання між трьома країнами та іншим покупцям енергоносіїв, включаючи Китай, повідомляють росЗМІ із посиланням на віце-прем'єра росії олександра новака, інформує УНН.
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новак не надав додаткових подробиць про те, на якій стадії перебувають обговорення.
Прессекретар президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва повідомив, що таку ідею запропонував путін на зустрічі з Токаєвим у понеділок.
Доповнення
Хоча росія є великим експортером природного газу, Узбекистан і Казахстан виробляють приблизно стільки ж, скільки споживають. Дві країни з'єднані газопроводом із росією, і їх перетинає окремий газопровід на шляху до Китаю.
Проте обидва газопроводи в основному перекачують газ із Туркменістану, а Казахстан і Узбекистан ніколи не повідомляли про транзитні поставки російського газу до Китаю чи будь-яких інших країн.