Россия не поедет на встречу с ОПЕК в Вене 28 ноя - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Российские эксперты не будут участвовать во встрече стран, входящих и не входящих в ОПЕК, которая состоится 28 ноября для обсуждения мер по ограничению добычи нефти. Об этом сообщил дипломатический источник в Вене, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Я могу подтвердить, что российские эксперты на встречу не приедут", - сказал источник.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в нефтяном картеле сообщило, что встреча стран, входящих и не входящих в ОПЕК, 28 ноября была отменена после того, как Саудовская Аравия отказалась от участия в ней.
Вместо встречи, в которой должна была участвовать Россия, на понедельник было назначенное новое внутреннее совещание представителей стран картеля. На нем будет обсуждаться вопрос о том, согласятся ли Иран и Ирак на сокращение производства нефти, чего добивается от них Эр-Рияд.
Саудовская Аравия хочет, чтобы страны ОПЕК встретились с государствами, не входящими в картель, после того, как решатся внутренние противоречия.
Основной интригой предстоящего саммита ОПЕК 30 ноября в Вене станет заключение членами картеля соглашения об ограничении добычи нефти. На заседании в конце октября в Алжире страны-участницы организации согласились заморозить добычу нефти для стабилизации цен на сырье. Однако впоследствии участники технического совещания так и не смогли выработать дорожную карту по ограничению объемов добычи.