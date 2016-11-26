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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Россия не поедет на встречу с ОПЕК в Вене 28 ноя - СМИ

Киев • УНН

 • 7606 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Российские эксперты не будут участвовать во встрече стран, входящих и не входящих в ОПЕК, которая состоится 28 ноября для обсуждения мер по ограничению добычи нефти. Об этом сообщил дипломатический источник в Вене, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Россия не поедет на встречу с ОПЕК в Вене 28 ноя - СМИ

"Я могу подтвердить, что российские эксперты на встречу не приедут", - сказал источник.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в нефтяном картеле сообщило, что встреча стран, входящих и не входящих в ОПЕК, 28 ноября была отменена после того, как Саудовская Аравия отказалась от участия в ней.

Вместо встречи, в которой должна была участвовать Россия, на понедельник было назначенное новое внутреннее совещание представителей стран картеля. На нем будет обсуждаться вопрос о том, согласятся ли Иран и Ирак на сокращение производства нефти, чего добивается от них Эр-Рияд.

Саудовская Аравия хочет, чтобы страны ОПЕК встретились с государствами, не входящими в картель, после того, как решатся внутренние противоречия.

Основной интригой предстоящего саммита ОПЕК 30 ноября в Вене станет заключение членами картеля соглашения об ограничении добычи нефти. На заседании в конце октября в Алжире страны-участницы организации согласились заморозить добычу нефти для стабилизации цен на сырье. Однако впоследствии участники технического совещания так и не смогли выработать дорожную карту по ограничению объемов добычи.

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