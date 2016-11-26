Росія не поїде на зустріч з ОПЕК у Відні 28 листопада - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Російські експерти не братимуть участі у зустрічі країн, що входять і не входять в ОПЕК, яка відбудеться 28 листопада для обговорення заходів з обмеження видобутку нафти. Про це повідомило дипломатичне джерело у Відні, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Я можу підтвердити, що російські експерти на зустріч не приїдуть", - сказало джерело.
Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела в нафтовому картелі повідомило, що зустріч країн, що входять і не входять в ОПЕК, 28 листопада було скасовано після того, як Саудівська Аравія відмовилася від участі в ній.
Замість зустрічі, в якій повинна була брати участь Росія, на понеділок було призначено нову внутрішню нараду представників країн картелю. На ній буде обговорюватися питання про те, чи погодяться Іран і Ірак на скорочення виробництва нафти, чого домагається від них Ер-Ріяд.
Саудівська Аравія хоче, щоб країни ОПЕК зустрілися з державами, що не входять в картель, після того, як вирішаться внутрішні протиріччя.
Основною інтригою майбутнього саміту ОПЕК 30 листопада в Відні стане укладення членами картелю угоди про обмеження видобутку нафти. На засіданні в кінці жовтня в Алжирі країни-учасниці організації дійшли згоди заморозити видобуток нафти для стабілізації цін на сировину. Однак згодом учасники технічної наради так і не змогли виробити дорожню карту щодо обмеження обсягів видобутку.