Россия не готова продолжать имплементацию минских договоренностей - Волкер

"Россия на данный момент не готова, насколько я понимаю, продолжать имплементацию минских договоренностей, поэтому мы не достигли ничего нового. Но мы уточнили ситуацию достаточно детального уровня. Мы будет формулировать предложения к России, пока не будет конкретного решения у нас на столе. Если они готовы будут работать в интересах мира, мы будем готовы пойти им навстречу", - подчеркнул он.

Волкер добавил, что пока переговоры продолжаются.

Как сообщал УНН, Волкер заверил, что и дальше будет заниматься вопросами Украины.