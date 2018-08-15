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Россия не готова продолжать имплементацию минских договоренностей - Волкер

Киев • УНН

 • 9044 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Российская Федерация сегодня не готова продолжать имплементацию минских договоренностей, поэтому переговоры по этому поводу продолжаются. Об этом сказал в интервью телеканалу "Прямый" специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает УНН.

Россия не готова продолжать имплементацию минских договоренностей - Волкер

"Россия на данный момент не готова, насколько я понимаю, продолжать имплементацию минских договоренностей, поэтому мы не достигли ничего нового. Но мы уточнили ситуацию достаточно детального уровня. Мы будет формулировать предложения к России, пока не будет конкретного решения у нас на столе. Если они готовы будут работать в интересах мира, мы будем готовы пойти им навстречу", - подчеркнул он.

Волкер добавил, что пока переговоры продолжаются.

Как сообщал УНН, Волкер заверил, что и дальше будет заниматься вопросами Украины.

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