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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Росія не готова продовжувати імплементацію мінських домовленостей - Волкер

Київ • УНН

 • 9044 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Російська Федерація на сьогодні не готова продовжувати імплементацію мінських угод, тому переговори з цього приводу продовжуються. Про це сьогодні сказав в інтерв’ю телеканалу “Прямий” спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає УНН.

Росія не готова продовжувати імплементацію мінських домовленостей - Волкер

“Росія на даний момент не готова, наскільки я розумію, продовжувати імплементацію мінських домовленостей, тому ми не досягли нічого нового. Але ми уточнили ситуацію досить детального рівня. Ми формулюватимемо пропозиції до Росії, поки не буде конкретного рішення у нас на столі. Якщо вони готові будуть працювати на користь миру, ми будемо готові піти їм на зустріч”, — наголосив він.

Волкер додав, що поки що переговори продовжуються.

Як повідомляв УНН, Волкер запевнив, що й далі опікуватиметься питаннями України.

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