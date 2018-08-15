Росія не готова продовжувати імплементацію мінських домовленостей - Волкер
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Російська Федерація на сьогодні не готова продовжувати імплементацію мінських угод, тому переговори з цього приводу продовжуються. Про це сьогодні сказав в інтерв’ю телеканалу “Прямий” спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає УНН.
“Росія на даний момент не готова, наскільки я розумію, продовжувати імплементацію мінських домовленостей, тому ми не досягли нічого нового. Але ми уточнили ситуацію досить детального рівня. Ми формулюватимемо пропозиції до Росії, поки не буде конкретного рішення у нас на столі. Якщо вони готові будуть працювати на користь миру, ми будемо готові піти їм на зустріч”, — наголосив він.
Волкер додав, що поки що переговори продовжуються.
Як повідомляв УНН, Волкер запевнив, що й далі опікуватиметься питаннями України.