Россия разрешила польским прокурорам посетить Смоленск

Как сообщил прокурор Аркадиуш Ярашек, российская сторона рассмотрела положительно одно из заявлений о международной юридической помощи в деле расследования причин Смоленской катастрофы.



Польская прокуратура не сообщает, какого рода действия будут выполнять в Смоленске эксперты, нет информации о составе делегации, ни о дате приезда в Смоленск.



Напомним, подкомиссия, которая повторно изучает обстоятельства Смоленской катастрофы, заявила, что Россия препятствует расследованию обстоятельств трагедии. В заявлении Подкомиссии говорится, что несмотря на однозначный вывод Совета Европы, Россия до сих пор отказывает Польше в возвращении обломков самолета Ту-154М, навигационных устройств и черных ящиков, которые она незаконно держит на своей территории.

Как сообщал УНН, польская прокуратура провела последнюю процедуру эксгумации останков погибших в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года.