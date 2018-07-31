Россия разрешила польским прокурорам посетить Смоленск
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Россия согласилась на приезд в Смоленск польских прокуроров. Эксперты смогут осмотреть обломки самолета Ту-154М, который разбился неподалеку аэродрома "Северный" 10 апреля 2010 года. В катастрофе погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Как сообщил прокурор Аркадиуш Ярашек, российская сторона рассмотрела положительно одно из заявлений о международной юридической помощи в деле расследования причин Смоленской катастрофы.
Польская прокуратура не сообщает, какого рода действия будут выполнять в Смоленске эксперты, нет информации о составе делегации, ни о дате приезда в Смоленск.
Напомним, подкомиссия, которая повторно изучает обстоятельства Смоленской катастрофы, заявила, что Россия препятствует расследованию обстоятельств трагедии. В заявлении Подкомиссии говорится, что несмотря на однозначный вывод Совета Европы, Россия до сих пор отказывает Польше в возвращении обломков самолета Ту-154М, навигационных устройств и черных ящиков, которые она незаконно держит на своей территории.
Как сообщал УНН, польская прокуратура провела последнюю процедуру эксгумации останков погибших в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года.