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Росія дозволила польським прокурорам відвідати Смоленськ

Росія дозволила польським прокурорам відвідати Смоленськ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Росія погодилася на приїзд до Смоленська польських прокурорів. Експерти зможуть оглянути уламки літака Ту-154М, який розбився неподалік летовища "Сєвєрний"10 квітня 2010 року. У катастрофі загинуло 96 осіб, у тому числі президент Польщі Лєх Качинський з дружиною Марією. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

Як повідомив прокурор Аркадіуш Ярашек, російська сторона розглянула позитивно одну із заяв про міжнародну юридичну допомогу у справі розслідування причин Смоленської катастрофи.

Польська прокуратура не інформує, якого роду дії будуть виконувати у Смоленську експерти, немає інформації про склад делегації, ані про дату приїзду до Смоленська.

Нагадаємо, підкомісія, яка повторно вивчає обставини Смоленської катастрофи, заявила, що Росія перешкоджає розслідуванню обставин трагедії. У заяві Підкомісії говориться, що попри однозначний висновок Ради Європи, Росія досі відмовляє Польщі у поверненні уламків літака Ту-154М, навігаційних пристроїв та чорних скриньок, які вона незаконно тримає на своїй території.

Як повідомляв УНН, польська прокуратура провела останню процедуру ексгумації останків загиблих в авіакатастрофі під Смоленськом 10 квітня 2010 року.

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