Росія дозволила польським прокурорам відвідати Смоленськ

Як повідомив прокурор Аркадіуш Ярашек, російська сторона розглянула позитивно одну із заяв про міжнародну юридичну допомогу у справі розслідування причин Смоленської катастрофи.



Польська прокуратура не інформує, якого роду дії будуть виконувати у Смоленську експерти, немає інформації про склад делегації, ані про дату приїзду до Смоленська.



Нагадаємо, підкомісія, яка повторно вивчає обставини Смоленської катастрофи, заявила, що Росія перешкоджає розслідуванню обставин трагедії. У заяві Підкомісії говориться, що попри однозначний висновок Ради Європи, Росія досі відмовляє Польщі у поверненні уламків літака Ту-154М, навігаційних пристроїв та чорних скриньок, які вона незаконно тримає на своїй території.

Як повідомляв УНН, польська прокуратура провела останню процедуру ексгумації останків загиблих в авіакатастрофі під Смоленськом 10 квітня 2010 року.