россия из-за санкций на нефть теряет в день 160 млн евро – эксперты

Детали

Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен, с помощью потолка цен удалось сохранить нефть из рф на рынке, не обрушив его, при этом существенно сократив доходы москвы, огромная часть которых направляется на ведение войны в Украине.

По подсчетам аналитиков хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), эмбарго на поставки российской нефти ряда западных стран, включая США, Канаду и Евросоюз, вместе с потолком цен привели к ежедневным убыткам Москвы в 160 млн евро. И это только начало. После введения 5 февраля эмбарго на нефтепродукты россия будет терять 280 млн евро в день. Аналитики предупреждают, что это еще далеко не все издержки, которые россия в итоге может понести.

Напомним

Экономист дал прогноз, что будет с экономикой россии в 2023 году.