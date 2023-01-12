россия из-за санкций на нефть теряет в день 160 млн евро – эксперты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Введенные Западом ємбарго и потолок цен на российскую нефть работают и достигают поставленных целей. А именно, российская экономика терпит убытки и у кремля сокращаются возможности ведения войны. Об этом сообщает “Голос Америки” со ссылкой на экспертов, передает УНН.
Детали
Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен, с помощью потолка цен удалось сохранить нефть из рф на рынке, не обрушив его, при этом существенно сократив доходы москвы, огромная часть которых направляется на ведение войны в Украине.
По подсчетам аналитиков хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), эмбарго на поставки российской нефти ряда западных стран, включая США, Канаду и Евросоюз, вместе с потолком цен привели к ежедневным убыткам Москвы в 160 млн евро. И это только начало. После введения 5 февраля эмбарго на нефтепродукты россия будет терять 280 млн евро в день. Аналитики предупреждают, что это еще далеко не все издержки, которые россия в итоге может понести.
Напомним
Экономист дал прогноз, что будет с экономикой россии в 2023 году.