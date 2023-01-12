росія через санкції на нафту втрачає за день 160 млн євро – експерти

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Як заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, за допомогою стелі цін вдалося зберегти нафту з росії на ринку, не обваливши його, причому істотно скоротивши доходи Москви, більшість яких прямує на ведення війни в Україні.

За підрахунками аналітиків хельсінського Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря (CREA), ембарго на постачання російської нафти ряду західних країн, включаючи США, Канаду та Євросоюз, разом зі стелею цін призвели до щоденних збитків москви в 160 млн євро. І це тільки початок. Після введення 5 лютого ембарго на нафтопродукти росія втрачатиме 280 млн євро на день. Аналітики попереджають, що це ще далеко не всі втрати, які росія може понести.

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