Спутниковые снимки показывают, как россия строит земляные бермы для защиты военных позиций

Детали

На новых спутниковых снимках видны защитные бермы вокруг российской военной техники вблизи Озери и авиабазы Антонова.

В селах Здвиживка и Берестянка, далее на северо-запад, можно увидеть дополнительную российскую военную технику и некоторые бермы.