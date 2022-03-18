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19:03 • 60273 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 110950 просмотра

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Спутниковые снимки показывают, как россия строит земляные бермы для защиты военных позиций

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Согласно анализу на спутниковым снимкам Maxar Technologies, российские военные буквально строят земляные бермы вокруг своей военной техники к северо-западу от столицы Украины Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

На новых спутниковых снимках видны защитные бермы вокруг российской военной техники вблизи Озери и авиабазы Антонова.

В селах Здвиживка и Берестянка, далее на северо-запад, можно увидеть дополнительную российскую военную технику и некоторые бермы.

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