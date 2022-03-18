Спутниковые снимки показывают, как россия строит земляные бермы для защиты военных позиций
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Согласно анализу на спутниковым снимкам Maxar Technologies, российские военные буквально строят земляные бермы вокруг своей военной техники к северо-западу от столицы Украины Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
На новых спутниковых снимках видны защитные бермы вокруг российской военной техники вблизи Озери и авиабазы Антонова.
В селах Здвиживка и Берестянка, далее на северо-запад, можно увидеть дополнительную российскую военную технику и некоторые бермы.