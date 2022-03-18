Супутникові знімки показують як росія будує земляні берми для захисту військових позицій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Згідно з аналізом і супутниковими знімками Maxar Technologies, російські військові буквально будують земляні берми навколо своєї військової техніки на північний захід від столиці України Києва. Про це повідомялє УНН з посиланням на CNN.
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На нових супутникових знімках видно захисні берми навколо російської військової техніки поблизу Озери та авіабази Антонова.
У селах Здвижівка та Берестянка, далі на північний захід, також можна побачити додаткову російську військову техніку та деякі берми.