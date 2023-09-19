россия активизировала операции в нижнем течении Днепра на Херсонщине - британская разведка

Детали

Отмечается, что в течение первой половины сентября этого года продолжались ожесточенные бои вокруг островов в низовьях Днепра в Херсонской области, где сейчас проходит линия фронта.

“Обе стороны начали рейды с группами на небольших лодках против островов и противоположных берегов реки. Существует большая вероятность того, что российские операции в этом районе активизировались после того, как этот сектор перешел под ответственность вновь созданного 40-го армейского корпуса”, - сообщают в британской разведке.

В Минобороны Британии отмечают, что количество задействованных сил относительно невелико по сравнению с другими фронтами, но обе стороны считают этот район стратегически важным.

Это также дает возможность отвлечь подразделения противника от интенсивных боевых действий в Запорожской и Донецкой областях, указали в разведке.

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