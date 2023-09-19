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росія активізувала операції у нижній течії Дніпра на Херсонщині - британська розвідка

росія активізувала операції у нижній течії Дніпра на Херсонщині - британська розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. росія ймовірно активізувала свої військові операції у пониззі Дніпра в Херсонській області, зазначають аналітики у черговому звіті на основі розвідданих Міноборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що протягом першої половини вересня цього року тривалі запеклі бої навколо островів у пониззі Дніпра в Херсонській області, де наразі проходить лінія фронту.

“Обидві сторони розпочали рейди з групами на невеликих човнах проти островів та протилежних берегів річки. Існує велика ймовірність того, що російські операції в цьому районі активізувалися після того, як цей сектор перейшов під відповідальність новоствореного 40-го армійського корпусу”, - повідомляють у британській розвідці.

У Міноборони Британії зазначають, що кількість задіяних сил відносно невелика порівняно з іншими фронтами, але обидві сторони вважають цей район стратегічно важливим.

Це також дає можливість відволікти підрозділи противника від інтенсивних бойових дій у Запорізькій та Донецькій областях, вказали у розвідці.

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