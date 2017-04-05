Работы по запуску Донецкой фильтровальной станции запланированы на сегодня

"Пока воды от ДФС к нам не поступает. Мы вчера раскачивали свою воду, которая была в резервуаре. Насколько мне известно, сегодня должны начаться работы по восстановлению работы ДФС. Надеемся, что они пройдут в нормальном режиме и нам в город подадут воду. Утром будут проводиться работы. По опыту, это около 10:00. Сейчас в городе спокойно, но ночью вокруг города были слышны взрывы", - сообщил он.

Напомним, 4 апреля в Авдеевку подали свет.