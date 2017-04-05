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Роботи для запуску Донецької фільтрувальної станції заплановані на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Авдіївці сьогодні вранці розпочнуть роботи для запуску Донецької фільтрувальної станції. Про це повідомив керівник міської ВЦА Авдіївки Павло Малихін в ефірі "112 Україна", передає УНН.

"Поки вода від ДФС до нас не надходить. Ми вчора розгойдували свою воду, яка була в резервуарі. Наскільки мені відомо, сьогодні повинні розпочатись роботи з відновлення роботи ДФС. Сподіваємося, що вони пройдуть у нормальному режимі і нам у місто подадуть воду. Вранці будуть проводитися роботи. З досвіду, це приблизно 10:00. Зараз у місті спокійно, але вночі навколо міста було чути вибухи", - повідомив він.

Нагадаємо, 4 квітня в Авдіївку подали світло.

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