Роботи для запуску Донецької фільтрувальної станції заплановані на сьогодні

"Поки вода від ДФС до нас не надходить. Ми вчора розгойдували свою воду, яка була в резервуарі. Наскільки мені відомо, сьогодні повинні розпочатись роботи з відновлення роботи ДФС. Сподіваємося, що вони пройдуть у нормальному режимі і нам у місто подадуть воду. Вранці будуть проводитися роботи. З досвіду, це приблизно 10:00. Зараз у місті спокійно, але вночі навколо міста було чути вибухи", - повідомив він.

Нагадаємо, 4 квітня в Авдіївку подали світло.