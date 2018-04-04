Робот София снялась для обложки Cosmopolitan
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. На обложке мартовского номера журнала Cosmopolitan India появилась робот София, передает УНН со ссылкой на Instagram журнала.
В ролике, робот, одетая в блестящий топ ручной работы от дизайнера Наби из Нью-Дели, говорит: "Намасте, Индия, я – София, самый продвинутый робот-гуманоид в мире".
Так, для обложки Cosmopolitan India Софию одели в платье индийского дизайнера Тании Хануджи.
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Мартовский выпуск Cosmopolitan India вышел с двумя обложками. Кроме робота Софии для журнала снялась индийская актриса Сонам Капур.
Однако, это не первый опыт Софии в индустрии моды. Ранее издание о моде и стиле жизни Stylist также поместило ее на обложку.
There’s something a bit different about the cover star of Stylist’s 400th issue - swipe to discover what it is & check back at lunchtime to find out more… . . . @realsophiarobot #therobottakeover #issue400 #robots #AI
Напомним София умеет изображать более 60 эмоций. Также в ее глазах есть камеры для установки зрительного контакта с собеседником.
В октябре София, которую создала компания из Гонконга Hanson Robotics, получила гражданство Саудовской Аравии. Внешность гуманоида смоделировали наподобие актрисы Одри Хепберн. Всего в мире существует 12 роботов София.