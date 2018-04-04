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Робот Софія знялася для обкладинки Cosmopolitan

Робот Софія знялася для обкладинки Cosmopolitan

Київ • УНН

 • 91116 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. На обкладинці березневого номера журналу Cosmopolitan India з'явилася робот Софія, передає УНН з посиланням на Instagram журналу.

У ролику, робот, одягнена в блискучий топ ручної роботи від дизайнера Набі з Нью-Делі, каже: "Намасте, Індія, я - Софія, найбільш просунутий робот-гуманоїд у світі".

Так, для обкладинки Cosmopolitan India Софію одягли в сукню індійського дизайнера Танії Хануджі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Робот Софія "зависла" на питанні про корупцію в Україні

Березневий випуск Cosmopolitan India вийшов з двома обкладинками. Крім робота Софії для журналу знялася індійська актриса Сонам ​​Капур.

Однак, це не перший досвід Софії в індустрії моди. Раніше видання про моду і стиль життя Stylist також помістило її на обкладинку.

Нагадаємо Софія вміє зображати більше 60 емоцій. Також в її очах є камери для установки зорового контакту зі співрозмовником.

У жовтні Софія, яку створила компанія з Гонконгу Hanson Robotics, отримала громадянство Саудівської Аравії. Зовнішність гуманоїда змоделювали на зразок актриси Одрі Хепберн. Всього в світі існує 12 роботів Софія.

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