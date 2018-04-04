Робот Софія знялася для обкладинки Cosmopolitan
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. На обкладинці березневого номера журналу Cosmopolitan India з'явилася робот Софія, передає УНН з посиланням на Instagram журналу.
У ролику, робот, одягнена в блискучий топ ручної роботи від дизайнера Набі з Нью-Делі, каже: "Намасте, Індія, я - Софія, найбільш просунутий робот-гуманоїд у світі".
Так, для обкладинки Cosmopolitan India Софію одягли в сукню індійського дизайнера Танії Хануджі.
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Березневий випуск Cosmopolitan India вийшов з двома обкладинками. Крім робота Софії для журналу знялася індійська актриса Сонам Капур.
Однак, це не перший досвід Софії в індустрії моди. Раніше видання про моду і стиль життя Stylist також помістило її на обкладинку.
There's something a bit different about the cover star of Stylist's 400th issue - swipe to discover what it is & check back at lunchtime to find out more .... . . @realsophiarobot #therobottakeover # issue400 #robots #AI
Нагадаємо Софія вміє зображати більше 60 емоцій. Також в її очах є камери для установки зорового контакту зі співрозмовником.
У жовтні Софія, яку створила компанія з Гонконгу Hanson Robotics, отримала громадянство Саудівської Аравії. Зовнішність гуманоїда змоделювали на зразок актриси Одрі Хепберн. Всього в світі існує 12 роботів Софія.
"Namaste India" - Sophia. Meet Sophia @ realsophiarobot- the world's most advance humanoid robot on our limited edition digital cover for March issue . On Sophia Top: @theworldofnabi #CosmoIndiaMarch #CoverStar #CosmoIndia #CosmoIndiaExclusive @hansonrobotics