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СНБО время отреагировать на деятельность российского агента, сигаретного магната Кауфмана - экс-нардеп

СНБО время отреагировать на деятельность российского агента, сигаретного магната Кауфмана - экс-нардеп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украинским властям, которые в последние месяцы активизировали борьбу с контрабандистами и российскими агентами, стоит обратить внимание на сигаретного магната и соратника россиян Бориса Кауфмана. Этот бизнесмен тесно связан с Москвой и косвенно финансирует производство оружия в России. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” рассказал екс-нардеп Юрий Михальчишин.

“Почему без внимания СНБО оказался интересный сюжет господина Кауфмана в Одессе. Есть такая интересная тематика — сигаретная монополия “Тедис Украина”, а ранее называлась “Мегаполис-Украина”, — сказал Михальчишин.

По его словам, “Тедис Украина” — это дочерняя структура российского сигаретного монополиста, которая была создана в Украине семьей экс-президента Виктора Януковича и российским “оружейным бароном” Игорем Кисаевим.

Кисаев является владельцем ОАО “Завод Дегтярева”, на котором производят пулеметы “Утес”, гранатометы АГС, противотанковые ракеты “Конкурс”. Это вооружение Россия использует для войны на Донбассе.

Сегодня “Тедис Украина” продолжает работать и нарушать законодательство Украины, принося прибыль своим российским бенефициарам, отметил нардеп.

“Сегодня это 50 000 точек реализации сигарет, почти 60 млн грн прибыли ежегодно, это многомиллиардные факты уклонения от уплаты налогов, которые зафиксированы в открытых источниках, это многомиллиардные штрафы нашего Антимонопольного комитета, которые каким-то чудом отменили в „честных“ судах”, — сказал Михальчишин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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