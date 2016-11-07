Уровень заболеваемости раком молочной железы в Украине за последние 50 лет вырос более чем в 4 раза

Так, по данным администрации, в Днепропетровской области продолжается месяц профилактики заболеваний раком молочной железы, который стартовал 20 октября.

"Цель проводимых мероприятий - обратить внимание общества на проблематику рака груди, улучшить знания по этому вопросу, с тем, чтобы стала возможной диагностика заболевания на начальной стадии и осуществление надлежащего лечения в начале заболевания", - говорится в сообщении.

Как установлено, во время пропагандистской работы, которую проводят медицинские специалисты семейной медицины Павлоградского района, активность женского населения в проведении профилактических мероприятий в этом направлении пока еще мала.

В ведомстве также напомнили, что злокачественные опухоли молочной железы являются самым распространенным онкологическим заболеванием у женщин.

"Рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологических заболеваний женского населения Украины и большинства экономически развитых стран мира. Уровень заболеваемости этим недугом в Украине за последние 50 лет вырос более чем в четыре раза и не имеет тенденции к снижению", - резюмировали в ведомстве.

По данным администрации, единственный реальный путь победы над этой опухолью - выявление ее на ранних стадиях и своевременно начатое лечение.

В то же время, медики Днепропетровской области посоветовали, по какому алгоритму следует бороться с раком молочной железы

- самостоятельно обследовать свои молочные железы ежемесячно (советы по методике самообследования предоставит семейный врач);

- 1 раз в год обратиться для более углубленного осмотра к семейному врачу;

- взять направление к специалистам второго и, по необходимости, более высокого уровня медицинской помощи;

- по лекарственным советам выбрать оптимальный физиологический период для проведения специальных исследований (на 7-10 день после месячных, что важно);

- пройти УЗИ или маммографию (на специальные диагностические обследования направление дает врач).

"Некоторые женщины боятся осмотра и обследования груди. Некоторые - откладывают проведение осмотра на завтра по тем или иным причинам. Вы должны понять, что обычные обследования по алгоритму, который мы Вам предоставили - могут спасти вашу жизнь. Все остальное - не главное", - резюмировали в ведомстве.

Как сообщал УНН, онкологи отмечают: рак груди у женщин - не приговор. Статистика свидетельствует о том, что в случае раннего выявления проблемы, процесс выздоровления наступает у 75-85% женщин.

Также напомним, по словам заместителя директора Национального института рака Сергея Коровина, Украина не имеет надлежащего скрининга раковых заболеваний.

"Поэтому мы можем пока только заниматься профилактикой - с помощью ваших коллег, какой-то литературы, освещать эти проблемы и говорить о том, что не забывайте обращаться к врачам", - отметил он.

Вместе с тем, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, система профилактики заболеваний должна быть создана в Украине на примере зарубежного опыта.