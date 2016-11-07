Рівень захворюваності на рак молочної залози в Україні за останні 50 років зріс більше ніж у 4 рази

Так, за даними адміністрації, у Дніпропетровській області триває місяць профілактики захворювань на рак молочної залози, який стартував 20 жовтня.

"Мета проведених заходів — звернути увагу суспільства на проблематику раку грудей, покращити знання з цього питання, з тим, щоб стала можливою діагностика захворювання на початковій стадії та здійснено належне лікування на початку захворювання", - йдеться у повідомленні.

Як виявлено, під час пропагандистської роботи, яку проводять медичні спеціалісти сімейної медицини Павлоградського району, активність жіночого населення щодо профілактичних заходів в цьому напрямку поки ще мала.

У відомстві також нагадали, що злоякісні пухлини молочної залози є найпоширенішим онкологічним захворюванням у жінок.

"Рак молочної залози посідає перше місце в структурі онкологічних захворювань жіночого населення України та більшості економічно розвинутих країн світу. Рівень захворюваності цим недугом в Україні за останні 50 років зріс більше ніж учетверо і не має тенденції до зниження", - резюмували у відомстві.

За даними адміністрації, єдиний реальний шлях перемоги над цією пухлиною – виявлення її на ранніх стадіях та своєчасно почате лікування.

Водночас, медики Дніпропетровщини порадили, за яким алгоритмом варто боротися із раком молочної залози:

- Самостійно обстежувати свої молочні залози щомісяця (поради по методиці самообстеження надасть сімейний лікар);

- 1 раз на рік звернутися для більш поглибленого огляду до сімейного лікаря;

- Взяти направлення до фахівців другого та, за потребою, вищого рівня медичної допомоги;

- Згідно з лікарськими порадами вибрати оптимальний фізіологічний період для проведення спеціальних досліджень (на 7-10 день після місячних, що важливо);

- Пройти ультразвукове дослідження або мамографію (на спеціальні діагностичні обстеження направлення дає лікар).

"Деякі жінки ставляться ніяково до огляду та обстеження грудей. Деякі - відкладають проведення огляду на завтра з тих або інших причин. Ви повинні зрозуміти, що звичайні обстеження по алгоритму, який ми Вам надали - може врятувати ваше життя. Все інше – не головне", - резюмували у відомстві.

Як повідомляв УНН, онкологи наголошують: рак грудей у жінок - не вирок. Статистика свідчить про те, що у випадку раннього виявлення проблеми, процес одужання настає у 75–85% жінок.

Також нагадаємо, за словами заступника директора Національного інститут раку Сергія Коровіна, Україна не має належного скринінгу ракових захворювань.

"Тому ми в змозі поки тільки лише займатися профілактикою - за допомогою ваших колег, якоїсь літератури, висвітлювати ці проблеми і говорити про те, що не забувайте звертатися до лікарів", - зазначив він.

Разом з тим, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, система профілактики захворювань має бути створена в Україні на прикладі іноземного досвіду.