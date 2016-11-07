Рівень захворюваності на рак молочної залози в Україні за останні 50 років зріс більше ніж у 4 рази
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На сьогодні єдиний реальний шлях перемоги над злоякісним новоутворенням як рак молочної залози є виявлення її на ранніх стадіях та своєчасно почате лікування. Про це повідомляє Павлоградська районна державна адміністрація, передає УНН.
Так, за даними адміністрації, у Дніпропетровській області триває місяць профілактики захворювань на рак молочної залози, який стартував 20 жовтня.
"Мета проведених заходів — звернути увагу суспільства на проблематику раку грудей, покращити знання з цього питання, з тим, щоб стала можливою діагностика захворювання на початковій стадії та здійснено належне лікування на початку захворювання", - йдеться у повідомленні.
Як виявлено, під час пропагандистської роботи, яку проводять медичні спеціалісти сімейної медицини Павлоградського району, активність жіночого населення щодо профілактичних заходів в цьому напрямку поки ще мала.
У відомстві також нагадали, що злоякісні пухлини молочної залози є найпоширенішим онкологічним захворюванням у жінок.
"Рак молочної залози посідає перше місце в структурі онкологічних захворювань жіночого населення України та більшості економічно розвинутих країн світу. Рівень захворюваності цим недугом в Україні за останні 50 років зріс більше ніж учетверо і не має тенденції до зниження", - резюмували у відомстві.
За даними адміністрації, єдиний реальний шлях перемоги над цією пухлиною – виявлення її на ранніх стадіях та своєчасно почате лікування.
Водночас, медики Дніпропетровщини порадили, за яким алгоритмом варто боротися із раком молочної залози:
- Самостійно обстежувати свої молочні залози щомісяця (поради по методиці самообстеження надасть сімейний лікар);
- 1 раз на рік звернутися для більш поглибленого огляду до сімейного лікаря;
- Взяти направлення до фахівців другого та, за потребою, вищого рівня медичної допомоги;
- Згідно з лікарськими порадами вибрати оптимальний фізіологічний період для проведення спеціальних досліджень (на 7-10 день після місячних, що важливо);
- Пройти ультразвукове дослідження або мамографію (на спеціальні діагностичні обстеження направлення дає лікар).
"Деякі жінки ставляться ніяково до огляду та обстеження грудей. Деякі - відкладають проведення огляду на завтра з тих або інших причин. Ви повинні зрозуміти, що звичайні обстеження по алгоритму, який ми Вам надали - може врятувати ваше життя. Все інше – не головне", - резюмували у відомстві.
Як повідомляв УНН, онкологи наголошують: рак грудей у жінок - не вирок. Статистика свідчить про те, що у випадку раннього виявлення проблеми, процес одужання настає у 75–85% жінок.
Також нагадаємо, за словами заступника директора Національного інститут раку Сергія Коровіна, Україна не має належного скринінгу ракових захворювань.
"Тому ми в змозі поки тільки лише займатися профілактикою - за допомогою ваших колег, якоїсь літератури, висвітлювати ці проблеми і говорити про те, що не забувайте звертатися до лікарів", - зазначив він.
Разом з тим, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, система профілактики захворювань має бути створена в Україні на прикладі іноземного досвіду.