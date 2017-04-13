Решение о новом председателе ФГИУ вероятно на майской сессии ВР - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Препятствий для снятия с должности председателя Фонда государственного имущества Украины Игоря Билоуса в Верховной Раде не наблюдается, при этом представление на нового главу еще нет, это, вероятно, произойдет на майской сессии парламента. Об этом заявил народный депутат от БПП Алексей Гончаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Относительно снятия председателя Фонда государственного имущества Украины вопросов нет - человек попросил уволить его по собственному желанию. Не вижу никаких препятствий для этого. Представление нового главы еще нет, думаю на майской сессии это произойдет", - сказал депутат.
Он также выразил надежду, что с приходом нового главы ФГИУ изменится концепция управления государственным имуществом.
"О работе действующего правительства, по системе зачет - незачет, ставлю зачет. Сегодня каждый человек сам может судить о деятельности и эффективности нынешнего правительства. Для меня есть явными несколько важных вещей, которые удалось сделать правительству Гройсмана, в частности, минимальная зарплата 3200 грн. Вспомните, сколько об этом раньше говорили и пытались сделать, впрочем это сделало именно это правительство. Следующий шаг - это повышение пенсий, о чем уже объявлено, с 1 октября это произойдет. Если коротко, то движемся в правильном направлении. Конечно можно было бы быстрее, лучше, эффективнее, без определенных ошибок, но движемся вперед и это важно сегодня", - отметил А.Гончаренко.
Напомним, 13 апреля Верховная Рада планирует уволить главу Фонда госимущества И.Билоуса.
Как сообщал УНН, 10 апреля председатель Фонда государственного имущества Украины Игорь Белоус подал в отставку.