Решение о новом председателе ФГИУ вероятно на майской сессии ВР - нардеп

"Относительно снятия председателя Фонда государственного имущества Украины вопросов нет - человек попросил уволить его по собственному желанию. Не вижу никаких препятствий для этого. Представление нового главы еще нет, думаю на майской сессии это произойдет", - сказал депутат.

Он также выразил надежду, что с приходом нового главы ФГИУ изменится концепция управления государственным имуществом.

"О работе действующего правительства, по системе зачет - незачет, ставлю зачет. Сегодня каждый человек сам может судить о деятельности и эффективности нынешнего правительства. Для меня есть явными несколько важных вещей, которые удалось сделать правительству Гройсмана, в частности, минимальная зарплата 3200 грн. Вспомните, сколько об этом раньше говорили и пытались сделать, впрочем это сделало именно это правительство. Следующий шаг - это повышение пенсий, о чем уже объявлено, с 1 октября это произойдет. Если коротко, то движемся в правильном направлении. Конечно можно было бы быстрее, лучше, эффективнее, без определенных ошибок, но движемся вперед и это важно сегодня", - отметил А.Гончаренко.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада планирует уволить главу Фонда госимущества И.Билоуса.

Как сообщал УНН, 10 апреля председатель Фонда государственного имущества Украины Игорь Белоус подал в отставку.