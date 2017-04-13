Решение о новом председателе ФГИУ вероятно на майской сессии ВР - нардеп

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65553 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108196 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165987 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121785 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119753 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114198 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105350 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107313 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103769 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157212 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Решение о новом председателе ФГИУ вероятно на майской сессии ВР - нардеп

Решение о новом председателе ФГИУ вероятно на майской сессии ВР - нардеп

Киев  •  УНН

 • 11700 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Препятствий для снятия с должности председателя Фонда государственного имущества Украины Игоря Билоуса в Верховной Раде не наблюдается, при этом представление на нового главу еще нет, это, вероятно, произойдет на майской сессии парламента. Об этом заявил народный депутат от БПП Алексей Гончаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Относительно снятия председателя Фонда государственного имущества Украины вопросов нет - человек попросил уволить его по собственному желанию. Не вижу никаких препятствий для этого. Представление нового главы еще нет, думаю на майской сессии это произойдет", - сказал депутат.

Он также выразил надежду, что с приходом нового главы ФГИУ изменится концепция управления государственным имуществом.

"О работе действующего правительства, по системе зачет - незачет, ставлю зачет. Сегодня каждый человек сам может судить о деятельности и эффективности нынешнего правительства. Для меня есть явными несколько важных вещей, которые удалось сделать правительству Гройсмана, в частности, минимальная зарплата 3200 грн. Вспомните, сколько об этом раньше говорили и пытались сделать, впрочем это сделало именно это правительство. Следующий шаг - это повышение пенсий, о чем уже объявлено, с 1 октября это произойдет. Если коротко, то движемся в правильном направлении. Конечно можно было бы быстрее, лучше, эффективнее, без определенных ошибок, но движемся вперед и это важно сегодня", - отметил А.Гончаренко.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада планирует уволить главу Фонда госимущества И.Билоуса.

Как сообщал УНН, 10 апреля председатель Фонда государственного имущества Украины Игорь Белоус подал в отставку.

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