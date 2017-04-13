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Рішення про нового голову ФДМУ ймовірне на травневій сесії ВР - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Перешкод для зняття з посади голови Фонду державного майна України Ігоря Білоуса у Верховній Раді не спостерігається, при цьому подання на нового голову ще немає, це, ймовірно, станеться на травневій сесії парламенту. Про це заявив народний депутат від БПП Олексій Гончаренко, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.

"Щодо зняття голови Фонду державного майна України, то тут питань немає – людина попросила звільнити його за власним бажанням. Не бачу ніяких перешкод для цього. Подання на нового голову ще немає, думаю на травневій сесії це станеться", - сказав депутат.

Він також висловив сподівання, що з приходом нового очільника ФДМУ зміниться концепція управління державним майном.

“Щодо роботи діючого уряду, по системі залік – незалік, ставлю залік. Сьогодні кожна людина сама може робити висновок щодо діяльності і ефективності нинішнього уряду. Для мене є явними кілька важливих речей, які вдалося зробити уряду Гройсмана, зокрема, мінімальна зарплата 3200 грн. Згадайте, скільки про це раніше говорили і намагались зробити, втім це зробив саме цей уряд. Наступний крок – це підвищення пенсій, про що вже оголошено, з 1 жовтня це станеться. Якщо коротко, то рухаємося в правильному напрямку. Звичайно можна було б швидше, краще, ефективніше, без певних помилок, але ж рухаємося вперед і це важливо на сьогодні”, - зауважив О.Гончаренко.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада планує звільнити голову Фонду держмайна І.Білоуса.

Як повідомляв УНН, 10 квітня голова Фонду державного майна України Ігор Білоус подав у відставку.

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