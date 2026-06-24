Рынок новых авто в ЕС в мае вырос на 3,2% - продажи электромобилей подскочили на 42,9%

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В мае 2026 года рынок новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза увеличился на 3,2% в годовом исчислении и достиг 955 тыс. зарегистрированных авто. Наибольший рост зафиксирован в сегменте электромобилей, продажи которых подскочили на 42,9%. Об этом сообщает Укравтопром, передает УНН.

Детали

По данным ACEA, наибольшую долю рынка в мае сохранили гибридные автомобили.

В мае 2026 года в ЕС было зарегистрировано 345,4 тыс. новых гибридных автомобилей, что на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - говорится в сообщении.

В то же время наиболее динамичный рост продемонстрировали электромобили.

Сегмент электромобилей вырос на 42,9%. В мае в странах ЕС было зарегистрировано более 203,4 тыс. новых BEV - отмечают в Укравтопроме.

В то же время спрос на автомобили с традиционными двигателями продолжил сокращаться. Регистрация бензиновых авто уменьшилась на 20,1% - до 210,4 тыс. единиц, а дизельных - на 19%, до 69,5 тыс. автомобилей.

Также в мае в ЕС было зарегистрировано 98,6 тыс. новых плагин-гибридов, что на 12,2% больше, чем годом ранее.

В целом по итогам первых пяти месяцев 2026 года в странах Евросоюза зарегистрировано более 4,7 млн новых легковых автомобилей.

С начала года рынок новых легковых автомобилей в ЕС вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - сообщили в Укравтопроме.

В Украине выросла доля бензиновых и гибридных авто в апреле